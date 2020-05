Die Thüringer Krankenhäuser sollen schrittweise zur regulären Versorgung zurückkehren. Das sieht ein Konzept der Landesregierung vor. Demnach können Allgemeinkrankenhäuser in einer ersten Stufe zunächst 70 Prozent ihrer stationären OP-Kapazitäten wieder normal nutzen.

Chirurgische Tageskliniken dürfen vollständig öffnen, sofern getrennte Aufenthalts- und Behandlungsbereiche vorhanden sind. Für Operationen in den orthopädischen Fachkrankenhäusern in Arnstadt, Bleicherode und Eisenberg gibt es keine Beschränkungen mehr. Das teilte die Landesregierung am Sonntag mit.