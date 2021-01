In Thüringen sind mittlerweile fünf weitere Fälle der aus Großbritannien stammenden Corona-Virusmutation nachgewiesen worden. Nach Angaben der Staatskanzlei vom Freitag wurden in Weimar und im Eichsfeld jeweils zwei Fälle der Variante B.1.1.7. labordiagnostisch nachgewiesen. Wie ein Sprecher der Stadt Weimar mitteilte, arbeiten die Betroffenen zwar in der Stadt, wohnen aber an einem anderen Ort. Man habe sofort das Arbeitsumfeld der beiden informiert. Sämtliche Kontaktpersonen würden nochmals getestet und auf die Virus-Mutation hin überprüft.

Die Stadt Jena meldete ebenfalls einen weiteren Fall, bei dem das britische Virus nachgewiesen wurde. "Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Variante des Virus schon zahlreich in der Bevölkerung verbreitet hat", teilte die Kommune mit. Als Reaktion schloss Jena erneut seine Spielplätze. Die Situation sei derzeit zu riskant, jedes Öffnungssignal sei falsch, sagte ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN. Die Behörden gehen von einer Verbindung zwischen dem neuen Fall in Jena und einem der Fälle in Weimar aus. Im Mittelpunkt stehe ein Arztehepaar, das in Jena lebe und in Weimar arbeite, so der Stadtsprecher weiter.