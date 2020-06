An Schulen können alle Schüler wieder an einem angepassten Präsenzunterricht teilnehmen. Dort werden die unterschiedlichsten Wechselmodelle gefahren und Schüler in kleinen Gruppen stunden-, tage-, oder wochenweise in den Schulen unterrichtet. Bis zur sechsten Klasse wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. In Pausen und Bussen müssen Masken getragen werden. Ab 15. Juni will die Landesregierung Schritt für Schritt in einen Normalbetrieb übergehen.