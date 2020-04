Da ist Strafrechtlerin Jesscia Hamed von der Uni Mainz skeptisch. Sie hält vor allem die Grundlage zur Einschränkungen der Grundrechte für rechtswidrig. Dabei meint Hamed das Infektionsschutzgesetz und den darin enthaltenden Paragrafen 28. Er werde herangezogen, um diverse Ausgangsbeschränkungen und Allgemeinverfügungen zu erlassen. Aber ob das rechtssicher ist, zweifelt Hamed in einem Gespräch mit der "Frankfurter Rundschau" an. Auch sie bringt den Zeitaspekt ins Spiel und sagt, dass "solche Maßnahmen nur kurzfristig verhängt werden dürfen". Denn im Gesetz heiße es klar: "Bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind." Darunter falle für sie keine pauschale wochenlange Verfügung mit Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen vieler Grundrechte. Hamed geht noch eine Schritt weiter und kritisiert, dass es immer schärfere Verordnungen und Maßnahme gebe, die bestehendes Recht einschränken. Das alles nach dem Motto "Im Krieg schweigen die Gesetze", so die Juristin.

Der Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Michael Brenner sieht im Gespräch mit MDR THÜRINGEN dagegen die derzeitigen Verfügungen vom Infektionsschutzgesetz noch gedeckt. Allerdings sei auch hier klar zu prüfen, wie lange so etwas aufrechterhalten werden darf. Gleichzeitig kritisiert er aber auch einen "gewissen Übereifer" bei verschiedenen Kommunen in Thüringen, wie in Jena, wo es eine Maskenpflicht für öffentliche Gebäude oder Supermärkte gibt. Hier sei im Übrigen, so Brenner, eines der wichtigsten Grundrechte eingeschränkt: die allgemeine Handlungsfreiheit.

Wenn Menschen ein Mindestabstand zu anderen Menschen vorgeschrieben werde, dann würden sie in der Freiheit ihrer Handlungen eingeschränkt. Das gelte für alle Verfügungen und Anordnungen, die seiner Ansicht nach ab dem 19. April maximal noch eine Woche bis höchstens zehn Tage hinnehmbar seien. Spätestens Ende April müsste aus verfassungsrechtlicher Sicht eine spürbare Lockerung der Grundrechte erreicht werden.

Allgemeine Handlungsfreiheit - Art. 2 Abs. 1 GG

Durch alle Maßnahmen, die der Staat trifft, sind wir in unserer allgemeinen Handlungsfreiheit eingeschränkt. Denn sie ist das Recht, alles zu tun, was die Rechte anderer nicht beeinträchtigt. Wenn also alle nicht-essenziellen Geschäfte geschlossen werden, dann trifft das nicht nur die Geschäfte selbst, sondern auch alle, die sie besuchen wollten. Wenn wir plötzlich Freunde, Familie und Großeltern nicht mehr sehen können, gilt das genauso.

Glaubensfreiheit - Art. 4 Abs. 1 und 2 GG

Die bundesweiten Versammlungsverbote greifen sowohl in die Religionsfreiheit der Kirchen, Moscheen und Synagogen als auch der Gläubigen ein: Jeder öffentliche Gottesdienst ist eine Versammlung, die nicht mehr stattfinden kann. Symbolhaft dafür steht der Papst, der den Segen "Urbi et Orbi" vor einem gespenstisch leeren Petersplatz erteilt hat. Die Religionsausübungsfreiheit ist eingeschränkt, aber etwa im privaten Raum oder als Livestream noch möglich.

Versammlungsfreiheit - Art. 8 GG

Die Bewegung "Fridays for Future" hat schnell auf die Einschränkung der Versammlungsfreiheit reagiert: Sie demonstriert online. Dies müssen zurzeit auch alle anderen Demonstranten tun. Andernfalls verstoßen sie gegen die jeweiligen Versammlungsverbote des Bundeslandes. Das Verbot, das wir derzeit erleben, ist der härteste denkbare Eingriff in die Versammlungsfreiheit.

Freizügigkeit - Art. 11 GG

Artikel 11 des Grundgesetzes gewährt allen Deutschen das Recht, sich frei im Bundesgebiet zu bewegen. Wer sich theoretisch für jeden Gang vor die Tür rechtfertigen muss, ist in seiner Freizügigkeit stark beschränkt. In dieser Hinsicht sind die Regelungen in Schleswig-Holstein aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, die keine Gäste und Touristen auf ihrem Gebiet mehr erlauben, ein Paradebeispiel für ein sehr signifikantes Maß an Eingriffen.

Berufsfreiheit - Art. 12 Abs. 1 GG

Die Berufsfreiheit umfasst sowohl die freie Berufswahl als auch die freie Berufsausübung. Insoweit ist jeder, der seine Bar, sein Modegeschäft oder seine Buchhandlung schließen muss, in seiner Berufsfreiheit eingeschränkt. Auch zwangsweise verordnetes Homeoffice bei Quarantänemaßnahmen stellt einen Eingriff dar.

Unverletzlichkeit der Wohnung - Art 13 Abs. 1 GG

Durchsucht werden darf die Wohnung nur nach Anordnung durch einen Richter oder bei Gefahr im Verzug durch eine andere Person, die in Gesetzen vorgesehen ist. Das kann zum Beispiel der Leiter einer Polizeidienststelle sein. Eingriffe und Beschränkungen dürfen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, aufgrund eines Gesetzes, auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.

Eigentumsgarantie - Art. 14 Abs. 1 GG

Im Grundgesetz steht: Eigentum ist Recht und zugleich Pflicht. So wird in das Eigentum eingegriffen, wenn man nicht mehr frei darüber verfügen kann. Wer also jetzt nicht in sein Ferienhaus darf, der kann sein Eigentumsrecht nicht mehr ausüben.

