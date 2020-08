Debatte um Feier-Verbot Thüringen hält an Corona-Lockerungen fest

In der Debatte über bundesweit einheitliche Obergrenzen bei privaten Feiern bleibt Thüringen offenbar bei seinem Kurs. Bei Familienfeiern im Freien und in geschlossenen Räumen würden ab Ende August neue Regeln zur Teilnehmerzahl gelten, sagte die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Ines Feierabend, in einem Video-Beitrag. "Wir werden den Thüringer Weg weitergehen, sodass wir entsprechend moderatem Infektionsgeschehen Lockerungen durchaus zulassen." Die neue Verordnung tritt am 30. August in Kraft.