FAQ Coronavirus in Thüringen: Welche Geschäfte haben noch offen?

Ab Mittwoch sind laut dem Erlass der Thüringer Landesregierung alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen. Dazu zählen Bars, Clubs, Diskos, Bordelle, Theater, Kinos, Konzerthäuser und Museen, aber auch Fitnessstudios, Schwimmhallen, Freizeit- und Erlebnisbäder, Saunen und Solarien. Auch in Volkshochschulen und Musikschulen bleiben die Türen zu. Zusammenkünfte in Vereinen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie auch ihre Angebote sind nicht mehr erlaubt. Viele Städte und Kommunen haben diese Regelungen bereits schon umgesetzt und Einrichtungen teilweise schon in der vergangenen Woche geschlossen.

In Thüringen können Restaurants und Cafés noch uneingeschränkt öffen, müssen aber bestimmte Richtlinien einhalten. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Gaststätten bleiben in Thüringen weiterhin geöffnet und zwar auch über die von der Bundesregierung empfohlenen Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr hinaus. Allerdings müssen Plätze so angeordnet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Dieser Abstand gilt auch für Stehcafés. Wie die Gaststätten verfahren, wie lange sie geöffnet bleiben, steht für die Landesregierung noch nicht endgültig fest. Einige Städte haben aber bereits selbst Verfügungen ausgesprochen. Jena beispielsweise hat bereits seit Dienstag alle Restaurants, Bars und Cafés geschlossen.

Die Leitlinien der Bundesregierung schreiben vor, dass Übernachtungsangebote nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden dürfen. "Wir wollen nicht, dass die Menschen ins Ausland in den Urlaub fahren, wir wollen aber auch nicht, dass sie im Inland in den Urlaub fahren", sagte Ministerrpräsident Ramelow am Dienstag. Wie Hotels und Pensionen agieren sollen, ist in Thüringen noch offen.

Unter der Maßgabe, das öffentliche Leben auf lebensnotwendige Versorgungen einzuschränken, sollen Handwerker mit der entsprechenden Vorsicht weiter arbeiten können. Auch Lieferdienste sollen weiter arbeiten können, Autowerkstätten auch Reparaturen annehmen können. Buchläden sollen für Bucheinkäufe geöffnet bleiben. Im Fall von Frisören aber empfiehlt die Landesregierung, dass die Läden schließen. Eine entsprechende Verordnung dazu gibt es aber bislang nicht. Zur Lockerung eines Sonntagsfahrverbotes oder gelockerte Ladensöffnungszeiten sagte Thüringen bisher nichts.

Bisher gibt es für den Besuch von Spielplätzen in Thüringen keine Verbote. Das soll wohl auch vorerst so bleiben. Als Grund dafür nannte Ministerpräsident Ramelow die ländliche Struktur Thüringens. In anderen Bundesländern mit Großstädten ist der Besuch von Spielplätzen bereits verboten.