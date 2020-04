Nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei gab es in den vergangenen Wochen mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes, in denen die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und auf Religionsfreiheit betont wurden.

Am 18. April trat in Thüringen eine Rechtsverordnung des Landes in Kraft, in der mit Stichtag 3. beziehungsweise 4. Mai sowohl Versammlungen als auch Gottesdienste wieder zugelassen werden sollten. Das heißt: Die Lockerung der Auflagen für Gottesdienste war bereits in dieser Verordnung mit enthalten.