Am kommenden Mittwoch sollen 14 der 29 geplanten Impfstellen öffnen . Mehr als 30.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen sind bereits vergeben. Parallel dazu werden die mobilen Impfteams weiterhin in den Pflegeeinrichtungen unterwegs sein. Die Impfdosen, die Thüringen bekomme, würden vollständig verplant und eingesetzt, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Dabei gehe es nicht um einen Wettlauf um Meldezahlen, sondern darum, gut aufzuklären und sicher zu impfen.

Thüringen war mit seiner Impfstrategie in die Kritik geraten, weil es bei der bundesweiten Impfquote zuletzt an letzter Stelle rangierte. Allerdings gibt es auch Verzögerungen bei der Übermittlung der erfolgten Impfungen. Laut Robert-Koch-Institut sind insgesamt bisher 5.343 Thüringer (Stand: 7. Januar, 0.00 Uhr) geimpft worden. In den Thüringer Pflegeheimen waren es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bis zum Donnerstagnachmittag rund 2.500 Menschen.