Die Anmeldung über das Corona-Impfportal richtet sich zunächst an Menschen über 80 Jahren und Mitarbeiter in der Pflege. Erst danach können sich zum Beispiel deren Angehörige und die Polizei sowie später Erzieher und Lehrer anmelden.

Die Anmeldung zu den Impfterminen ab 13. Januar kann zunächst nur online unter impfen-thueringen.de erfolgen. Dort trägt man seine Daten ein und füllt einen Fragebogen zum Beispiel zu Vorerkrankungen und dem Beruf aus. Danach muss der Anamnesebogen ausgedruckt und zum Impftermin mitgebracht werden. Außerdem muss ein Webformular ausgefüllt werden, mit dem ein Barcode generiert wird. Dieser muss ebenfalls ausgedruckt zum Impftermin mitgebracht oder in der Impf-App vorgezeigt werden. Wer kein Internet hat, muss sich von Angehörigen helfen lassen. Ab 4. Januar soll die Anmeldung auch telefonisch unter (03643) 4950490 möglich sein.

Nach Angaben der Kassenärtzlichen Vereinigung Thüringen, die die Impfungen koordiniert, sind derzeit nur rund die Hälfte der 29 Impfstellen in Thüringen auswählbar. Das hängt mit der anfangs begrenzten Zahl an Impfdosen zusammen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Impfstellen über Thüringen verteilt liegen, damit jeder Patient möglichst wohnortnah geimpft werden kann. Erst ab 3. Feburar soll dann auch die zweite Hälfte der Impfstellen öffnen und im Impfportal auswählbar sein.

Nach der Ankunft in der Impfstelle werden die Patienten auf die Corona-Regeln hingewiesen, es wird die Temperatur gemessen und die Impfberechtigung überprüft. Außerdem mitzubringen sind:

Die Impfung wird durch impfberechtigtes nichtärztliches Personal wie etwa Medizinische Fachangestellte vorgenommen. Außerdem bekommt der Patient einen Aufkleber in seinen Impfausweis, der auch Informationen zur verwendeten Dosis und zum Impfstoff enthält. Sollte es keine Impfaufkleber geben, wird die Chargennummer mit weiteren Angaben per Hand eingetragen.

Nachdem der Patient geimpft wurde, wird er in einen Wartebereich gebeten. Dort soll er zehn bis 15 Minuten zur Beobachtung bleiben. Die Zeit kann aber variieren. Danach wird der Patient auf einen Folgetermin für die zweite Impfdosis hingewiesen. Mitteilungen über Nebenwirkungen nach der Impfung können an den Hausarzt oder das Nebenwirkungsregister gemeldet werden. Die Impfzentren verfügen aber auch eine Notfallausrüstung, um Patienten versorgen zu können.

Derzeit ist eine Impfung beim Hausarzt noch nicht möglich. Das hängt mit den Ansprüchen an die Lagerung beim Impfstoff von Biontech und Pfizer zusammen. Dieser muss bei minus 80 Grad gekühlt werden. Praxen niedergelassener Ärzte verfügen meist nicht über solche speziellen Kühlmöglichkeiten.

Der Impfstoff wird in Thüringen zentral in zwei streng bewachten Kühllagern aufbewahrt. Erst wenn ausreichend und in der Lagerung weniger anspruchsvolle Impfstoffe zur Verfügung stehen, sollen die Hausärzte eingebunden werden.