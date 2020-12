Das ist unklar. Eine Impfpflicht soll es nicht geben. In einer aktuellen Umfrage gaben über 80 Prozent der Befragten mit Wohnsitz in Thüringen an, sich "sofort" oder "nach einiger Zeit" impfen lassen zu wollen. Bundesweit gab in einer Umfrage des ARD-DeutschlandTrend mit 71 Prozent eine deutliche Mehrheit der Befragten an, sich "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich" impfen lassen zu wollen.