Laut Gesundheitsministerium gibt es im März in fast allen Impfzentren noch freie Termine. Besonders viele freie Impfplätze gebe es aktuell in den überregionalen Impfzentren in Erfurt und Gera. Beide eröffnen am kommenden Mittwoch, 10. März. Dort können jeweils bis zu 10.000 Menschen wöchentlich geimpft werden.