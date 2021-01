Bis Dienstag wurden laut RKI-Angaben 12.517 Menschen in Thüringen mit dem Biontech-Impfstoff versorgt, wobei Thüringen mit Sachsen und Brandenburg im Bundesländervergleich am Ende liegt. Das entspricht laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) 5,9 Thüringern pro 1.000 Einwohner. Darunter wurden 9.000 Beschäftigte in Krankenhäusern geimpft. Die restlichen Impfungen gingen an die Altenpflege. Ab Mittwoch, 13. Januar, öffnen landesweit dann die ersten Impfzentren. Bis zum Freitag sollen dort rund 3.000 Menschen ihre Erstimpfung erhalten.