Um die jetzige Situation zu erklären, muss man nach Angaben von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in die Vergangenheit blicken. In der war, was Corona betrifft, der Freistaat sozusagen eine Insel der Glückseligen. Bis zum 20. Juli 2020 etwa wurden in Thüringen ungefähr 3.000 Infektionen gezählt. In Bayern zum Beispiel dagegen fast 50.000. Noch Anfang November lag die Inzidenz in Thüringen bei 50, in mehreren Bundesländern bei 150 und darüber.