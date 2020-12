Landesregierung Keine Corona-Lockerungen an Weihnachten in Thüringen

Schärfere Regelungen seien auch in den Corona-Hotspots bis hin zu nächtlichen Ausgangssperren geplant, sagte Werner. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte sich bereits am Wochenende gegen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über die Feiertage in Thüringen ausgesprochen. Kritik am in der Regierungskoalition nicht abgestimmten Vorpreschen Ramelows kam von SPD-Landeschef Georg Maier. Die CDU warnte vor einem Thüringer Alleingang für einsame Weihnachten.