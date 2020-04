Schulen in freier Trägerschaft in Thüringen fühlen sich in der Coronavirus-Krise benachteiligt. Wie Marco Eberl, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, MDR THÜRINGEN sagte, müssen Eltern nach wie vor für die Kosten entfallener Klassenfahrten und Wandertage aufkommen. Eltern, deren Kinder staatliche Schulen in Thüringen besuchen, würden diese Kosten vom Land erstattet. "Es macht keinen Sinn, die Eltern in staatlichen und freien Schulen unterschiedlich zu behandeln", sagte Eberl. Er forderte den Freistaat auf, hier nachzubessern.

"Keine vorschnellen Entscheidungen"

Eberl kritisierte auch die mangelnde Kommunikation seitens des Bildungsministeriums. "Alle Informationen erhalte ich momentan aus der Zeitung", sagte er. Dabei hätten freie wie staatliche Schulen genau die gleichen Fragen, insbesondere auch dazu, wie es nach den Osterferien weitergehen könne. Eine Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs am 20. April schließt der Vorsitzende aus. "Denkbar wäre es, mit den Oberstufen zu beginnen, danach die 9. und 10. Klassen hinzu zu nehmen."

Marco Eberl Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Einen normalen Schulbetrieb, auch unter erhöhten Sicherheits- und Hygieneregeln, hält er für undenkbar. Abstandsregeln könnten in den Klassenräumen kaum eingehalten werden, zudem sei es schwierig, die Kinder vom dauerhaften Tragen und Wechseln eines Mundschutzes zu überzeugen. "Ich bitte darum, keine vorschnellen Entscheidungen, was die Wiederaufnahme des Schulbetriebs angeht, zu treffen. Wir dürfen jetzt nicht das verspielen, was wir in Bezug auf das Coronavirus schon alles erreicht haben", sagte Eberl.

Unterricht ging weiter - Eltern müssen weiter Schulgeld zahlen

Auf Nachfragen habe das Bildungsministerium ihm jetzt für die kommende Woche eine Telefonschalte zugesagt. Eltern, deren Kinder Schulen in freier Trägerschaft besuchen, müssen auch weiterhin Schulgeld bezahlen. Dieses sei unverzichtbar, auch weil es seitens des Landes keine finanzielle Unterstützung gebe. So sei der Unterricht in den vergangenen drei Wochen zwar nicht im Klassenzimmer, aber dennoch ganz "normal", weitergegangen. Die Lehrer und Erzieher der evangelischen Schulstiftung hätten in engen Kontakt mit den Kindern gestanden, keiner musste in Kurzarbeit geschickt werden. Auch eine neue digitale Lernplattform sei schneller als ursprünglich geplant eingeführt worden. Für den Fall, dass die "Pause" noch länger dauerte, seien die Schulen vorbereitet.