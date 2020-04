Die Thüringer Landesregierung hat weitere Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen. Wie die Staatskanzlei am Donnerstagabend mitteilte, können ab Montag auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen. Darüber hinaus dürfen Fußpflege, Kosmetik- und Nagelstudios wieder Kunden behandeln und pflegen. Musikschulen und Jugendkunstschulen dürfen wieder Unterricht geben, ebenso Fahrschulen im theoretischen Bereich und praktisch für angehende Motorradfahrer. Vorausgesetzt wird jeweils, dass sich die Beteiligten an die Hygiene- und Abstandsvorschriften halten.

Schon am Donnerstagnachmittag war bekannt geworden, dass ab Montag Spielplätze öffnen und individueller Sport in Thüringen wieder möglich sein soll. Das hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. So sollen etwa Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf und Reiten wieder möglich sein. Des Weiteren sollen etwa zu Pfingsten wieder erste Gastrobereiche öffnen.

Zugleich warnte Ramelow in einem Videostatement am Donnerstagabend davor, "zu übermütig" zu werden. In manchen Regionen wie dem Landkreis Greiz sei das Infektionsgeschehen noch immer hoch. Es müsse jetzt um "einzelne Schritte" gehen, um in Thüringen "keine zweite Welle der Ansteckungen zu bekommen".