In Thüringen soll das öffentliche Leben in den kommenden Wochen schrittweise wieder hochgefahren werden. Das erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. "Wir werden Stück für Stück in den Alltag zurückkehren - aber in einen veränderten Alltag", sagte Ramelow. Am Mittwochabend will Ramelow seine Vorschläge der Thüringer Landesregierung unterbreiten.