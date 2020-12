Danach dürfen sich voraussichtlich auch an den Weihnachtsfeiertagen in Thüringen im öffentlichen Raum nur bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen . Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Möglicherweise wird auch der derzeit erlaubte Vereinssport für Kinder und Jugendliche wieder untersagt. Auch sei nicht sicher, dass Volkshochschulen weiter geöffnet bleiben können, hieß es. Die Landesregierung plant außerdem eine Plakatkampagne zu den Corona-Empfehlungen.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Marion Wermann sagte MDR THÜRINGEN am Sonntag, die Tendenz gehe aufgrund der angespannten Infektionssituation dahin, dass es keine Lockerungen gibt. Die Landesregierung habe sich dazu auch mit dem wissenschaftlichen Pandemie-Beirat besprochen. Diskutiert und entschieden werde aber erst am Dienstag. Wermann sagte, "in Thüringen werde überlegt und nicht panisch gehandelt". Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke) erklärte via Twitter, es sei richtig, dass das Kabinett über den Vorschlag diskutiere. Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen an den Grenzen zu Sachsen und Bayern.