Coronavirus in Thüringen Gesundheitsministerium: Strengere Regeln in Geschäften

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat die Bestimmungen für Geschäfte in der Coronakrise verschärft. Die Maßnahmen treffen Lebensmittelläden, aber auch Post- und Lieferdienste. Unter anderem soll Personen mit Symptomen der Zugang zu Läden verwehrt bleiben. Gesundheitsministerin Heike Werner appelliert an alle Thüringer, sich an die Maßnahmen zu halten.