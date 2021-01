Britische Variante Corona-Mutation in Thüringen: Besuchsstopp am Klinikum Weimar

Am Donnerstag wurde die erste Thüringer Infektion mit der aus Großbritannien stammenden, wohl deutlich ansteckenderen Coronavirus-Mutation B.1.1.7. in Jena bekannt. Am Freitag folgte der Nachweis weiterer Fälle in Weimar, im Eichsfeld und in Jena. Zwei davon arbeiten am Klinikum Weimar. Das Haus verhängt daher einen Besuchsstopp.