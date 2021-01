Anträge auf die so genannten Corona-Novemberhilfen für die Wirtschaft können in Thüringen erst ab dem 11. Januar endgültig bearbeitet werden. Nach Angaben der Thüringer Aufbaubank wird die dafür nötige Software vom Bund voraussichtlich erst am 10. Januar bereitgestellt.

Bisher haben rund 4.400 Thüringer Unternehmen bei der Aufbaubank die Novemberhilfen des Staates beantragt. Wegen der fehlenden Software konnten aber bislang nur Abschläge an die Unternehmen ausgezahlt werden. Die Aufbaubank will nach eigenen Angaben ab kommender Woche rund 100 Mitarbeiter einsetzen, um die Anträge abschließend zu bearbeiten. Über die Novemberhilfen können Unternehmen 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats erstattet bekommen.

Derzeit sind rund 350 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Anti-Corona-Einsatz in Thüringen. Das teilte das Landeskommando Thüringen der Bundeswehr auf Facebook mit. Sie unterstützten ziviles Personal in den Behörden bei der Nachverfolgung von Kontakten, bei der Entnahme von Abstrichen für Corona-Tests sowie als "helfende Hände" in Alten- und Pflegeheimen. Künftig werde noch die Unterstützung der Impfzentren dazu kommen. Für die Koordinierung der Amtshilfe sind den Angaben zufolge sämtliche Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr in Thüringen aktiviert worden. Ihre Aufgabe ist es, Kontakt zu den Behörden in Landkreisen und kreisfreien Städten zu halten.