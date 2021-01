Ministerpräsident Bodo Ramelow fordert einen Lockdown für die Wirtschaft in Deutschland. Ramelow sagte am Freitagmorgen bei MDR AKTUELL, es müsse so schnell wie möglich komplett eine Pause geben. Bisher hätten Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder die Last getragen. Nötig sei aber, insgesamt die allgemeine Wirtschaft anzuhalten. Er sehe dazu keine Alternative, um die Neuinfektionen wirklich nach unten zu drücken. Bisher habe er gedacht, es gebe leichtere Methoden. Diese führten aber nur dazu, dass die Beschränkungen immer wieder verlängert werden müssten.