In Südthüringen sind die Corona-Inzidenzen wieder angestiegen. Den höchsten Wert verzeichnet der Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 358, gefolgt vom Landkreis Hildburghausen mit 354. In Suhl stieg die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner auf 326, in Sonneberg auf 352. Das Gesundheitsamt im Hildburghausen meldete am Freitag außerdem fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

In Eisenach und im Wartburgkreis sind die hohen Corona-Inzidenzwerte wieder gesunken. In Eisenach von 554 auf 294 und im Wartburgkreis von 470 auf 343. Die starken Schwankungen hängen damit zusammen, dass in den letzten Tagen Corona-Fälle und genesene Patienten nachgemeldet wurden. Das Gesundheitsamt in Gotha meldete am Freitag dagegen wieder einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 300 auf 335. Auch zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus sind am Freitag zu verzeichnen, einer in Eisenach und einer im Landkreis Gotha.