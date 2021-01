Die Stadt Weimar hat gegen Mitarbeiter des Azurit-Pflegeheimes Strafanzeige erstattet. Oberbürgermeister Peter Kleine sagte am Freitag, die hohe Zahl der Corona-Todesfälle in der Einrichtung werfe Fragen auf. Diese Fragen müssten durch eine Untersuchung beantwortet werden. Die Sterberate könne nicht kommentarlos hingenommen werden. In dem Pflegeheim in Weimar-Nord sind bisher 23 Bewohner an und mit dem Corona-Virus gestorben. Nur elf der 94 Senioren und Seniorinnen sind nicht infiziert. Bei ihrer Anzeige stützt sich die Stadt auf Zeugenaussagen unter anderem eines Arztes, der Verstöße gegen die Corona-Hygiene-Regeln festgestellt hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.