Der Matratzen-Hersteller Breckle aus Weida (Landkreis Greiz) hat 1,6 Millionen Euro in neue Technik zur Maskenproduktion investiert. Corina Breckle sagte MDR THÜRINGEN, damit seien Maschinen zum Herstellen und Verpacken von OP- und FFP-2-Masken angeschafft worden. Auch in die Qualitätssicherung wurden demnach 150.000 Euro investiert. Wöchentlich laufen bei Breckle 100.000 FFP-Masken und 1,5 Millionen OP-Masken vom Band. Die Rohstoffe für die Masken kommen laut Geschäftsführung ausschließlich aus deutscher Produktion. Bei Breckle in Weida sind nach Firmenangaben 310 Mitarbeiter beschäftigt, 30 von ihnen in der Maskenproduktion.

Im Saale-Holzland-Kreis sind Bewohner und Mitarbeiter in mehreren Pflegeeinrichtungen stark von Corona betroffen. Wie das Landratsamt mitteilte, werden für Heime in Hummelshain, Eisenberg und Bad Klosterlausnitz dringend freiwillige Helfer gesucht - sowohl Fachpersonal als auch Helfer. Im Pflegeheim "Am Lindenplatz" in Bad Klosterlausnitz sind vor allem Freiwillige für hauswirtschaftliche Tätigkeiten gefragt. Zudem seien negativ getestete Heimbewohner, die sich derzeit dennoch vorwiegend in ihren Zimmern aufhalten müssen, dankbar für Ablenkung, Gespräche und Beschäftigung.