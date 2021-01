Die Messe am Sonntag mit Pfarrer Michael Messer sahen zeitweise 350 Menschen. In der Kirche waren am Sonntag nur der Pfarrer, der Lektor, die Techniker, zwei Sänger und der Organist anwesend. Ab Montag könnten wieder 30 angemeldete Besucher dabei sein; die Livestreams am Sonntag würden aber fortgesetzt.