Ab Mittwoch bleiben alle öffentlichen Einrichtungen in Thüringen geschlossen. Das geht aus einem Maßnahmenpaket der Landesregierung hervor. In dem Erlass ist unter anderem von Bars, Theatern, Schwimmbädern, Kinos sowie Sporteinrichtungen die Rede.

Bereits jetzt gilt landesweit ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern. Für Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern gelten besonders strenge Auflagen. Etliche Kommunen haben noch strengere Regeln eingeführt. So hatte zum Beispiel Jena am Wochenende angekündigt, Kneipen, Cafés und Sporthäuser schließen zu lassen. Einen ähnlichen Schritt ging Berlin am Samstag.