Coronavirus Diakonie beklagt Notstand in Pflegeheimen

Die Lage in den Pflege- und Wohneinrichtungen der Diakonie Mitteldeutschland spitzt sich zu. Einige Einrichtungen wüssten nicht, wie sie die Dienste in der kommenden Woche abdecken sollen, sagte Vorstand Christoph Stolte in Erfurt. In immer mehr Pflegeheimen und Wohnheimen erkrankten Menschen mit Behinderung an Covid-19 oder würden positiv auf das Coronavirus getestet. Zeitgleich infizierten sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In einem Pflegeheim im Südharz etwa seien vergangene Woche 30 von 70 Bewohnern erkrankt gewesen. Zugleich seien nur noch 19 von 52 Mitarbeiter im Dienst gewesen. Viele Pflegende seien durch das Arbeiten in Schutzkleidung und viele Sonderschichten am Ende ihrer Kräfte.

In manchen diakonischen Einrichtungen müssten auch positiv getestete Mitarbeiter auf Stationen mit Erkrankten arbeiten, sagte Stolte. Da viele Einrichtungen betroffen seien, könnten sich diese nicht mehr personell unterstützen.

Begleitung von Impfteams kaum möglich