Laut Statistik werde im Freistaat damit gerechnet, dass in den kommenden zwei Jahren 1,5 Millionen Menschen Träger des Coronavirus sein werden, so Ramelow nach einer Beratung der Ministerpräsidenten im Bundeskanzleramt am Donnerstag. Bei 80 Prozent davon werde mit einem leichten Verlauf gerechnet. 60.000 Menschen brauchen den Berechnungen nach eine akute Betreuung.

Mit Blick auf die Schließungen von Schulen und Kindergärten gab Ramelow an, dass es eine Notbetreuung für Kinder bestimmter Berufsgruppen geben wird. Es müsse sichergestellt werden, dass auch Kinder von Eltern betreut werden, die aktuell "in der medizinischen Betreuung, in der Feuerwehr, in der Polizei, beim Technischen Hilfswerk oder in allen Infrastruktureinrichtungen gebraucht werden".