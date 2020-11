In der neuen Corona-Verordnung Thüringens, die ab Montag in Kraft tritt, gelten weitgehende Beschlüsse, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Allerdings weicht der Freistaat auch in einigen Punkten ab - beispielsweise dürfen hier Geschäfte der "körpernahen Dienstleistungen" wie Tattoo-, Kosmetik-, und Nagelstudios weiterhin öffnen. Die Thüringer Verordnung gilt zudem unter Parlamentsvorbehalt. Das heißt, in einer Sondersitzung am Dienstag könnte der Landtag noch Änderungen beschließen. Am Sonntag wandte sich Ramelow an die Thüringer und rief zum Durchhalten in der Corona-Krise auf.