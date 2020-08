Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erhofft sich statt Masken mehr technische Mittel gegen Coronaviren. Als Reaktion auf den CDU-Vorschlag, Masken am Arbeitsplatz vorzuschreiben , sagte Ramelow am Sonntag, das Virus lasse sich nicht durch immer neue Ideen zur Maskenpflicht bekämpfen.

In Zügen, Straßenbahnen und Bussen hält der Thüringer Ministerpräsident jedoch Atemmasken für notwendig. Ramelow sagte, hier wäre eine bundeseinheitliche Maskenpflicht sinnvoll. Sie sollte einheitlich kontrolliert und geahndet werden, da Züge schließlich nicht an Landes- und Kreisgrenzen halt machten.

Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen wird gegenwärtig über eine Verschärfung der Corona-Regeln diskutiert. Mehrere Bundesländer fordern beispielsweise strengere Regelungen für Feiern. Thüringen dagegen will an Lockerungen ab Ende August festhalten. Zuletzt stiegen die Fallzahlen im Freistaat im Verhältnis nicht so stark an wie in anderen Regionen Deutschlands.