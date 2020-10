Als Risikogebiete werden Regionen ab 50 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner eingestuft. Momentan trifft das auf einige Berliner Bezirke wie Mitte, Neukölln oder Friedrichshain-Kreuzberg zu. Schleswig-Holstein etwa hat deshalb Einreisebeschränkungen festgelegt. Wer dort aus den Berliner Bezirken einreist, muss sich am Zielort zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Einen Überblick über die momentan geltenden Regelungen in Deutschland finden Sie hier.