FDP-Chef Thomas Kemmerich sagte, Thüringen habe dank der roten Landesregierung die rote Laterne. Spätestens jetzt zeige sich, was deren katastrophales Krisenmanagement bedeutet. Während sich fast ganz Deutschland auf Lockerungen freuen kann, ist der Freistaat von Öffnungsschritten weit entfernt. Dass der Ministerpräsident gern Öffnungen in Aussicht stelle, bedeutet noch lange nicht, dass er auch für deren Umsetzung sorge.

AfD-Chef Björn Höcke sagte mit Blick auf die Beschlussvorlage: "Damit rückt die von den Thüringern langersehnte Lockerung der Maßnahmen erneut in weite Ferne." Die Inzidenz-Politik beraube 99,9 Prozent der Bevölkerung ihrer Freiheitsrechte, "obwohl sie den Virus nicht weitergeben und obwohl es keine Überlastung des Gesundheitswesens gibt", so Höcke. Sie sei verfassungswidrig und müsse sofort beendet werden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt , Thüringen werde bei den Corona-Lockerungen kein Vorreiter unter den Bundesländern sein. Er bitte die Thüringer um Geduld, sagte er nach der Schaltkonferenz der Bund-Länder-Chefs am Mittwochabend. Ziel müsse sein, eine Inzidenz unter 100 zu erreichen.

Thüringens Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 100 und damit etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Welche Lockerungen für die folgenden Wochen möglich seien, will das Thüringer Kabinett am Donnerstag beraten.