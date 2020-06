Noch immer gelten an Thüringer Schulen strenge Hygienevorschriften. Vor allem müssen Schulleitungen und Lehrer dafür sorgen, dass zwischen ihren Schülern im Klassenraum stets anderthalb Meter Mindestabstand herrscht. Abhängig von der Größe der Räume findet der Unterricht in kleineren Gruppen statt. Die Klassen sind in der Regel aufgeteilt, ein Teil lernt jeweils in der Schule, der andere zu Hause.

Die Gruppen wechseln unterschiedlich, je nach Schule und Klassengröße. Manche stundenweise, andere nach Tagen oder Wochen. Schon dadurch ist an Normalität nicht zu denken. Die Menge an vermittelten Schulstoff ist gering. Denn, so sagen Lehrer, ein Wissenszuwachs kommt vor allem durch Präsenzunterricht in Schulen. Das bedeute, dass bei der Teilung einer Klasse in drei Gruppen die Schüler letztlich nur ein Drittel des Schulstoffs sicher vermittelt bekomme.

Entscheidung am Dienstag

Bildungsminister Helmut Holter Bildrechte: imago/Jacob Schröter Nach Willen des Thüringer Bildungsministeriums soll sich diese Lage ab Mitte Juni deutlich verbessern. Das Kabinett will am kommenden Dienstag entscheiden, ob die Gruppenbildung entfallen kann und damit alle Schüler wieder gemeinsam in der Schule lernen können. Eine Entwicklung, die bei Lehrern Fragen aufwirft. Die Ansteckungsgefahr, davon gehen Experten in Deutschland aus, wird in den nächsten Wochen bleiben und möglicherweise durch die Menge an Schülern in den Schulen ansteigen.

Auch wenn die Schulen weiter die Hygienevorschriften beachten, wird damit für manche Lehrer, Eltern oder Schüler die Sorge vor einer Corona-Ansteckung wachsen. Dass derartige Ängste auch bei abnehmenden Fallzahlen in Deutschland nicht unbegründet sind, zeigen mehrere Infektionsfälle an Thüringer Schulen innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Eine Lehrerin an einer Worbiser Regelschule wurde positiv getestet, ebenso drei Schüler von Grundschulen in Hildburghausen und Suhl.

Freistellung nur mit Attest

Schüler oder deren Eltern, die zu einer Risikogruppe gehören, können sich zurzeit von der Präsenzpflicht in der Schule freistellen lassen. Dazu benötigen sie ein ärztliches Attest. Letztlich entscheiden jedoch die Schulen in Eigenverantwortung, ob die entsprechenden Schüler zu Hause bleiben und dort lernen können - auch Einzelunterricht oder Unterricht in Kleinstgruppen ist denkbar. Probleme mit der Regelung sieht das Bildungsministerium auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht.

Bislang seien keine Klagen von Eltern bekannt, bestätigt auch Katharina Hoffmann vom Thüringer Oberverwaltungsgericht. Im Unterschied dazu war in Sachsen vor einigen Tagen die Präsenzpflicht für Grundschulen durch eine Klage von Eltern im Eilentscheid aufgehoben worden. Familien können seither frei entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder weiter zu Hause lernen. Die Regelung soll bis zum Ende des Schuljahres gelten.

Da die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, kann nur in kleineren Gruppen unterrichtet werden. Bildrechte: imago images / Jörg Halisch Mancher Lehrer oder Schulleiter würde diese Möglichkeit auch in Thüringen befürworten. Viele Pädagogen stöhnen wegen der neuen Abläufe an Schulen: Kleingruppenarbeit, Flächendesinfektion, Einbahnstraßensystem auf den Fluren und Überwachung der Toilettengänge. Jeder abwesende Schüler könnte die organisatorischen Abläufe erleichtern. Eine freie Entscheidung der Eltern, ob ihre Kinder zur Schule gehen sollten oder nicht, könnte jedoch auch nachteilig sein. Dann nämlich, wenn Eltern oder Schüler das Lernen grundsätzlich ablehnen oder kaum in der Lage sind, den Lernalltag selbst zu strukturieren.