Für die vom Land bereitgestellte Corona-Soforthilfe für Unternehmen wird es keinen Nachtragshaushalt geben. Das hat das Thüringer Kabinett beschlossen. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte MDR THÜRINGEN am Mittwoch, die nötigen Gelder könnten wie bei der Hochwasser-Katastrophe 2013 als außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt verbucht und aus der Rücklage gedeckt werden.

Die im Jahr 2019 erzielten Überschüsse sollten dafür aber nicht verwendet werden. Die Landeshaushaltsordnung lässt zu, dass das Finanzministerium in Notfällen außerplanmäßig Gelder freigibt. Solche Ausgaben sind auch dann zulässig, wenn nicht gewartet werden kann, bis ein Nachtragshaushalt verabschiedet ist. Der Landtag wird wegen der Coronakrise mindestens bis zum 19. April nicht mehr tagen.

Nach Angaben des Finanzministeriums wären aber viele Betriebe ohne die Soforthilfen des Landes in ihrer Existenz bedroht. Die Landesregierung will Unternehmen mit milliardenschweren Hilfen unterstützen. Geplant sind nicht rückzahlbare Zuschüsse und Kredite. In einem ersten Schritt sollen 350 Millionen Euro bereitgestellt werden.