Ministerpräsident Bodo Ramelow: Am Dienstag gibt es eine Sondersitzung im Landtag. Bildrechte: dpa

Am Montag tritt in Thüringen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Sie basiert im Wesentlichen auf jene verschärften Regeln, auf die sich Bund und Länder am 28. Oktober geeinigt haben. Allerdings weicht Thüringen in einigen Punkten ab. So bleiben Betriebe mit "körpernahe Dienstleistungen" wie Tattoo- Kosmetik- und Nagelstudios weiterhin geöffnet.



Eine Sonderregelung gibt es auch für Museen, die zumindest für entgeltfreie, bildungsbezogene Angebote öffnen können. Bäder werden zwar geschlossen, allerdings darf weiter Schulschwimmunterricht gegeben werden. Zoos und Tierparks können noch Besucher empfangen - allerdings nur in den Außenbereichen.