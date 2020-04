Corona-Pandemie Bonus im Einzelhandel: Nur jeder Zweite bekommt etwas

Die Bonuszahlungen großer Supermarktketten an ihre Beschäftigten kommen in Thüringen nur etwa jeder zweiten Arbeitskraft zugute. Das sagte der Handels-Experte Jörg Lauenroth-Mago von der Gewerkschaft Verdi MDR Thüringen. Grund dafür ist, dass nicht jeder Mitarbeiter einer großen Handelskette angeschlossen ist. So sind etwa die Supermärkte von Edeka genossenschaftlich organisiert und die Marktleiter entscheiden eigenständig über Sonderzahlungen.

Die großen Ketten haben indes Zuschläge von bis zu 250 Euro angekündigt. Diese Erschwerniszulagen im Lebensmitteleinzelhandel seien mehr als gerechtfertigt, so Lauenroth-Mago. Es könnten auch 500 Euro sein, da in den Lebensmittelgeschäften gerade Gigantisches geleistet werde.

Hohe psychische Belastung

Leere Regale, die von den Mitarbeitern im Einzelhandel immer wieder aufgefüllt werden mussten. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann Nicht nur an Kasse und Verkaufstresen seien die Verkäuferinnen einer hohen psychischen Belastung und der ständigen Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Die große Bevorratungswelle in der Corona-Krise sei vorbei, jetzt erwarte er die Oster-Einkaufswelle. Dem Handelsverband zufolge wollen die großen Lebensmittelhändler Summen in Millionenhöhe an ihre Beschäftigten ausgeben – oftmals in Form von Warengutscheinen und meist abhängig von der Zahl der Arbeitsstunden.

Discounterketten zahlen unterschiedlich viel