Die Zahlen zur Auswertung liegen gegenwärtig bis zur 51. Kalenderwoche vor (14. bis 20. Dezember). Insgesamt starben in Thüringen in dieser Woche 805 Menschen. Der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 liegt bei 590. Bereits in der Vorwoche hatten die Sterbefallzahlen 35 Prozent über dem Schnitt gelegen.

Ein deutlicher Anstieg ist in Thüringen seit Mitte November zu erkennen. Seit dieser Zeit hat auch die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Todesfälle deutlich zugenommen. Mit Beginn der Kalenderwoche 47 am 16. November gab es in Thüringen 267 Todesfälle. Am 20. Dezember, also mit Ende der 51. Kalenderwoche, waren es schon knapp 700.