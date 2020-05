Ischgl in Österreich: Hier infizierten sich Touristen mit dem Coronavirus Bildrechte: dpa

Der Wiener Verbraucherschutzanwalt hatte bereits am 24. März Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck gestellt. Sein Verdacht: Die Behörden in Tirol insbesondere in Ischgl haben zu spät vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewarnt. Während Ende Februar in Innsbruck nach einem positiven Testergebnis einer Kellnerin gleich ein Hotel geschlossen worden sei, sei anderswo nichts passiert. In den Tourismusgebieten habe man den Ski- und Barbetrieb zunächst weiterlaufen lassen, so Kolba. Es habe viel zu lange gedauert, bis Hotels und Bars geschlossen wurden. So sei Tirol zu einem Hotspot für die Verbreitung des Coronavirus in Europa geworden.