In Thüringen sind bislang 4.000 Menschen in Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Montag mit. Für Dienstag stehen 600 weitere Impfungen in Pflegeheimen im Landkreis Nordhausen, dem Wartburgkreis, dem Landkreis Greiz, dem Altenburger Land, dem Unstrut-Hainich sowie in den Städten Jena, Erfurt und Weimar an.