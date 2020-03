Coronavirus in Thüringen Kliniken verbannen Väter aus dem Kreißsaal

So ist es auch an anderen Thüringer Kliniken geregelt, etwa am Suhler Zentralklinikum, dem Helios-Klinikum in Erfurt und dem Uniklinikum in Jena. Änderungen seien vorerst nicht geplant, hieß es auf Anfrage. In Jena etwa müssen Väter allerdings vor der Kreißsaaltür warten bis die Geburt wirklich unmittelbar bevorsteht. Am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda dürfen Väter auch weiterhin in den Kreißsaal - "unter Einhaltung strengster hygienischer Maßnahmen und in Absprache mit dem Hebammen-Team". Besuche auf der Wochenstation nach der Geburt sind in allen befragten Krankenhäusern aber derzeit tabu.

Das Helios Klinikum Erfurt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke