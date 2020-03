Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rechnet aufgrund des Corona-Virus mit deutlichen Einschnitten für die Thüringer Wirtschaft sowie Produktionsausfällen. Wie Tiefensee am Dienstag sagte, könnten in der auch in Industrie im Freistaat Bänder stillstehen, sollten Vorprodukte und Zulieferteile ausbleiben.