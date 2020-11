Der Bund wollte eigentlich strengere Corona-Vorschriften durchsetzen . Unter anderem war auch eine generelle Maskenpflicht an Schulen im Gespräch. Das hatten die Bundesländer allerdings abgelehnt. Es habe sich gezeigt, dass die Schulen und Kindergärten nicht der große Träger des Corona-Virus seien, sagte Ramelow. Seinen Angaben nach sind in Thüringen in den vergangenen sechs Wochen 240 Kinder positiv auf das Virus getestet worden - bei fast 250.000 Schülern im Freistaat.

Ramelow machte klar, dass man mit Blick auf die Infektionszahlen mit dem bisherigen Teil-Lockdown noch nicht am Ziel sei. "Wir sehen allerdings, dass eine Stabilisierung eintritt." Die in Thüringen derzeit geltende Verordnung müsse vorerst nicht geändert werden. Am Mittwoch in der kommenden Woche wollen sich die Regierungschefs von Bund und Ländern in einer weiteren Video-Schalt-Konferenz beraten.