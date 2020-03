In Erfurt räumte die Polizei am Sonnabendabend eine Kneipe nahe des Hauptbahnhofes. Nach einem anonymen Hinweis auf 30 Personen kontrollierten Beamte die Bar in der Schmidtstedter Straße. Laut Landeseinsatzzentrale wurden 25 Menschen angetroffen und zum Verlassen der Bar aufgefordert. Zudem wurde mit den Verantwortlichen gesprochen und der Barbetrieb eingestellt.

In Föritztal im Kreis Sonneberg wurden neun Menschen vor und in einer Garage angetroffen und des Platzes verwiesen. In Altenburg tranken zwölf Menschen in einer Gartenanlage Alkohol und machten dabei Lärm. Die Polizei ermahnte die Zecher und schickte sie heim. In Leinefelde löste die Polizei eine Garagenparty mit zehn Jugendlichen auf. Die Feiernden mussten sich die aktuelle Rechtslage anhören und bekamen Platzverweise. In Schwabhausen im Kreis Gotha wurden sechs Personen beim Spazierengehen angetroffen. Sie wurden nach Hause geschickt. Im Saale-Holzland-Kreis mussten Beamte nach Hermsdorf, Kahla und Tautenhain ausrücken, um Privatpartys zu beenden.