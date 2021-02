In Thüringen sinkt die Zahl der aktiven Corona-Fälle indes weiter. Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter in den Kreisen und kreisfreien Städten insgesamt 6.577 aktive Infektionen. Das sind 286 weniger als am Montag und 2.872 weniger als vor zwei Wochen. Die Gesundheitsämter verzeichneten binnen eines Tages 191 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 69.448 positive Corona-Tests in Thüringen. 60.421 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 28 auf 2.450.