Stadt, Land, Dorf: Das Crystal Meth-Problem in Thüringen

An dem Handel verdient in Mitteldeutschland vor allem die armenische Mafia mit. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN haben die Paten die Geschäfte in Leipzig und weiten Teilen Thüringens mit in der Hand. Neben den Armeniern operieren in Mitteldeutschland auch bosnische, kosovarische oder serbische Gruppen. Sie treten als Zwischenhändler auf und verkaufen die Ware an die Kleindealer vor Ort. Ein Gramm ist für den Konsumenten zwischen 50 und 100 Euro zu haben. Allein in fünf großen Ermittlungskomplexen gegen die Organisierte Kriminalität in Thüringen spielt der Handel mit Crystal Meth eine Rolle, heißt es vom Landeskriminalamt. Im vergangenen Jahr sind in Thüringen rund sechs Kilogramm Crystal durch Drogenfahnder sichergestellt worden. Was nach nicht viel klingt. Doch ein Konsument braucht für einen Trip nur etwa 0,1 Gramm und der führt meist beim ersten oder zweiten Mal in die Abhängigkeit.