Corona-Impfungen Ministerium bestätigt Cyber-Attacke auf Thüringer Impfportal

Auf das Thüringer Impfportal hat es einen Cyber-Angriff gegeben. Das bestätigte das Gesundheitsministerium dem MDR. Demnach wurde das Online-Portal am 30. Dezember mit fast 160.000 Anfragen geflutet und so der Server überlastet.

Betroffen sind nach Angaben des Ministeriums mehrere Hundert Menschen. Sie hätten auf ihre Buchungsanfrage für einen Impftermin keinen Bestätigungslink per E-Mail erhalten. Gebuchte Termine ohne Bestätigung innerhalb von 24 Stunden seien verfallen. Am Mittwoch seien die Betroffenen per Mail angeschrieben und gebeten worden, einen neuen Termin zu buchen. Dafür wurde laut Ministerium ein exklusiver Zugang freigeschaltet, der noch bis 12 Uhr am Donnerstag (7. Januar) erreichbar ist.