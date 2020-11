Im Streit um die Folgekosten des DDR-Bergbaus geht die Thüringer Landesregierung juristisch gegen den Bund vor. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Wie Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) mitteilte, wird das Land noch im Dezember Klage gegen die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Verwaltungsgericht Köln einreichen.

Die Landesregierung will damit erreichen, dass sich der Bund vor allem an den Kosten der Sicherung und Sanierung von Bergbau-Altlasten beteiligt. Der 1999 abgeschlossene Vertrag zwischen Bund und Land solle neu verhandelt werden, sagte Möller. Thüringen hatte sich damals bereit erklärt, die Kosten für die Sicherung und Sanierung alter Kali-Gruben in Westthüringen und des Rositzer Teerwerks (Altenburger Land) zu übernehmen. Der Bund hatte dafür einmalig gut 443 Millionen D-Mark überwiesen.