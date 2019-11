Thüringen wird noch Jahre mit DDR-Umwelt-Altlasten zu kämpfen haben. Seit 2014 seien 76 Flächen saniert worden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums MDR THÜRINGEN. Aktuell seien jedoch thüringenweit weitere 788 Altlastenflächen bekannt, von denen Umweltgefahren ausgehen. Dazu gehören demnach fast 600 ehemalige Betriebsgelände sowie einstige Deponien und frühere Militärgelände. Besonders schwerwiegende Altlasten sind beispielsweise das einstige Teerwerk in Rositz, die frühere Kettenfabrik in Barchfeld, die ehemalige Eisenacher Farbenfabrik Arzberger und das Minol-Tanklager in Erfurt. Dazu kommen weitere 10.944 so genannte Altlastenverdachtsflächen, die noch nicht abschließend untersucht wurden.