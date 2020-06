Amthilfe in Berlin: Beamte der Polizei von Sachsen-Anhalt im Einsatz in der Hauptstadt.

Amthilfe in Berlin: Beamte der Polizei von Sachsen-Anhalt im Einsatz in der Hauptstadt.

Amthilfe in Berlin: Beamte der Polizei von Sachsen-Anhalt im Einsatz in der Hauptstadt. Bildrechte: dpa

In Thüringen ist eine Debatte über die weitere Entsendung hiesiger Polizisten zu Einsätzen nach Berlin entbrannt. Anlass ist das neue Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin , das das Abgeordnetenhaus in dieser Woche mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition verabschiedet hat . Das Gesetz soll Personen im Land Berlin vor Diskrimierung durch staatliche Stellen schützen. Besonders umstritten ist § 7: Kann eine Person glaubhaft machen, von einer staatlichen Stelle etwa aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert worden zu sein, obliegt es nun der staatlichen Stelle, das Nichtvorliegen einer Diskriminierung zu beweisen.

Der Thüringer CDU-Innenpolitiker Raymond Walk forderte Innenminister Georg Maier von der SPD am Sonntag auf, zu prüfen, ob Thüringen deshalb künftig noch Polizisten zu Großeinsätzen nach Berlin schickt. Das Gesetz stelle die Polizei quasi unter einen Generalverdacht, sie würde grundsätzlich diskriminieren, so Walk. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, Thüringer Polizisten seien bei Einsätzen in Berlin nicht von dem Gesetz betroffen. Eventuelle Schadensersatz-Ansprüche würden sich dann gegen das Land Berlin richten und nicht gegen das Land Thüringen oder Thüringer Polizisten.

Der Innenminister von Brandenburg, der CDU-Politiker Michael Stübgen, kündigte an, die Folgen des Gesetzes bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Erfurt zu diskutieren. Die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte den dortigen Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag aufgefordert, bis auf Weiteres keine Polizisten mehr zu Großeinsätzen nach Berlin zu schicken. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte an, den Einsatz von bayerischen Polizisten bei Großeinsätzen in Berlin juristisch zu überprüfen.